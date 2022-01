Kein Führerschein, aber Vollrausch und 170 PS

Ein 42-jähriger alkoholisierter Autofahrer aus dem Bezirk Ried verursachte Montagnachmittag einen Verkehrsunfall. Der Mann lenkte seinen Pkw am 10. Jänner 2022 gegen 16.30 Uhr auf dem Güterweg Warmanstadl aus Richtung Kleinweiffendorf kommend in Fahrtrichtung Ried. Mit am Beifahrersitz saß sein 25-jähriger Stiefsohn aus Ried.