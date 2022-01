Leih-Scooter schaden Klima mehr als sie ihm nutzen

Unter der Leitung von Kay Axhausen, ETH-Professor für Verkehrsplanung am IVT, bestimmten Reck und weitere Kollegen erstmals die Klimafolgen der neuen Verkehrsmittel. Das Besondere dabei: Die Forschenden betrachteten nicht nur die CO2-Emissionen entlang des Lebenszyklus, die etwa bei der Produktion, im Betrieb und in der Wartung anfallen, sondern berücksichtigten auch die Substitutionsmuster in der Nutzungsphase.