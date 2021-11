„Durchwachsene“ Umweltbilanz bei Leih-E-Scootern

Aber in Wahrheit ersetzen die meisten Fahrten mit geliehenen Scootern einen Fußweg, sagte Michael Kloth vom International Transport Forum (ITF) am Freitag in einer von der OECD organisierten Diskussion. Zahlen dazu gibt es aus den USA, wo nur eine von sechs Scooter-Fahrten eine Autofahrt ersetzt hat. Dabei wäre das Potenzial erheblich, so Kloth. Denn durchschnittliche Rollerfahrten gehen über einen bis drei Kilometer und ein großer Teil der Autofahrten in Städten liegt in dieser Größenordnung.