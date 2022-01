Grünen-Urgestein Petrovic rechnet mit Regierung ab

Die Begutachtungsphase der geplanten Impfpflicht ist vorbei. Auf der Parlaments-Website sind Zigtausende Stellungnahmen eingelangt. Die „seriösen“ davon würden nun geprüft und gegebenenfalls eingearbeitet, hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag bekannt gegeben. Seiner Ansicht nach „besteht an der Notwendigkeit der Impfpflicht kein Zweifel“. Gänzlich anders sieht das die ehemalige Grünen-Bundessprecherin Madeleine Petrovic. Sie übt in ihrer 19-seitigen Stellungnahme nicht nur heftige Kritik am Vorhaben, sondern rechnet mit der gesamten Pandemie-Politik der türkis-grünen Regierung ab.