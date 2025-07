Fluminense gegen Chelsea – ab 21 Uhr LIVE

Fluminense hat auf dem Weg in die Vorschlussrunde des neuen Großturniers in den USA bereits Champions-League-Finalist Inter Mailand und Salzburgs starken saudi-arabischen Gruppengegner Al Hilal ausgeschaltet. Im elitären Kreis der Halbfinalisten, dem auch der aktuelle CL-Sieger Paris Saint-Germain und Rekordgewinner Real Madrid angehören, sei man so etwas wie das „hässliche Entlein“, scherzte Renato Gaucho, der für seine Extravaganz an der Seitenlinie bekannt ist.