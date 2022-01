Nehammer will Impfpflicht „Feinschliff“ verpassen

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hält trotz des Gegenwindes am Inkrafttreten der Impfpflicht Anfang Februar fest. Große Änderungen sind offenbar auch nach Ende der Begutachtungsphase keine zu erwarten. Der wegen seiner Corona-Infektion nach wie vor in häuslicher Quarantäne sitzende Regierungschef kündigt lediglich einen „Feinschliff“ an.