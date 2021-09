Corona und das Zahlenchaos im Gesundheitssystem

Carsten Eickhoff ist Wissenschafter im Bereich Digitalisierung von Gesundheitssystemen. Aktuell ist er an der Brown University in den USA beschäftigt, davor war er an den Eliteunis Harvard und an der ETH Zürich tätig. Er war heuer auch Vortragender beim Austrian Health Forum. Seine Thesen für mehr Effizienz im Gesundheitssystem: Künstliche Intelligenz kann vieles erleichtern und effizienter gestalten. In der Wissenschaft herrsche bei datengetriebenen Methoden Goldgräberstimmung, und der Stand der Kunst verändert sich täglich. Vieles aus 2020 sei heute überholt. Manche befürchten, es sei alles möglich, und der Terminator lauere schon hinter der nächsten Ecke. „Davon sind wir zum Glück noch weit entfernt.“ Das leitende Paradigma bei der Künstlichen Intelligenz sei nicht, den Arzt zu ersetzen, sondern lediglich ihm wiederkehrende unkreative Aufgaben abzunehmen, etwa elektronische Patientenakten, um mehr Zeit für Menschenaufgaben, wie zum Beispiel den Patientenkontakt, zu verschaffen. Viele theoretische und auch klinisch erprobte Methoden lassen sich in der Praxis noch nicht gut umsetzen. Dies liege nicht an der Technik, sondern an Arbeitsprozessen.