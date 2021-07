Impfungen führen nicht zu Coronavirus-Mutationen

Vergangenen März sorgten ein YouTube-Video und ein offener Brief an die Weltgesundheitsorganisation WHO für Wirbel. In beiden warnt der Belgier Geert Vanden Bossche vor den angeblichen Gefahren der aktuellen Corona-Impfstoffe. Der Veterinärmediziner behauptet, die Impfstoffe würden es dem Virus erlauben, gefährlich zu mutieren, bis unser Immunsystem es mit Antikörpern nicht mehr bekämpfen könne.