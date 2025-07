Fast alle Waren gestohlen: Intersport bleibt zu

„Da waren Profis am Werk“, ist sich der Filialleiter von Intersport in Reutte in Tirol sicher. Das Sportgeschäft wurde in der Nacht auf Freitag von Einbrechern heimgesucht und regelrecht leer geräumt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren – Zeugen werden gesucht. Das Geschäft bleibt vorerst geschlossen.