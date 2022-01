Wirtschaftskammer will Impfpflicht verschieben

In der Debatte um die Einführung einer Corona-Impfpflicht in Österreich steigt nun auch die Wirtschaftskammer auf die Bremse. In einer Stellungnahme zum Entwurf des geplanten Bundesgesetzes, die krone.at vorliegt, plädiert die Interessensvertretung der Wirtschaft, die Maßnahme nach hinten zu verschieben. Es brauche zunächst positive Anreize, sich impfen zu lassen, um den Wirtschaftsbetrieb weiterhin gewährleisten zu können.