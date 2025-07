Irans Präsident wirft Israel Attentatsversuch vor

Israel hatte am 13. Juni einen Großangriff auf den Iran gestartet und diesen mit dem fortgeschrittenen iranischen Atom- und Raketenprogramm und der Bedrohung für die Existenz des israelischen Staats begründet. Der Iran attackierte Israel danach seinerseits mit Raketen und Drohnen. Am 22. Juni griffen die USA in Unterstützung Israels drei iranische Atomanlagen an. Seit dem 24. Juni gilt eine Waffenruhe.