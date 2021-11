Drosten: „Keine Pandemie der Ungeimpften“

Dass in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern die Corona-Zahlen wieder durch die Decke gehen, dazu „tragen alle bei - auch die Geimpften, wenn auch etwas geringer“. Grund dafür sei die Delta-Variante, die sich trotz Impfung verbreite, meint Drosten in einem Interview mit der Wochenzeitung „Zeit“. Viele Menschen in den relevanten Altersgruppen „verlieren jetzt allmählich ihren Verbreitungsschutz, und sie werden immer mehr“.