Impfpflicht: Kaiser stärkt SPÖ-Chefin den Rücken

Auch SPÖ Oberösterreich für Impfpflicht

Auch die SPÖ Oberösterreich ist für die Impfpflicht. Ebenso wie Kaiser sehen die Roten in Oberösterreich jetzt die Regierung in Person von Kanzler und Vizekanzler am Zug, „so schnell es geht“ ein Gesetz umzusetzen: „Nehammer und Kogler müssen eine funktionierende Impfpflicht liefern und ihre Überzeugungsarbeit verbessern. Die Bevölkerung hat sich endlich klare Handlungen verdient“, so ein Sprecher der SPÖ Oberösterreich. Unlängst hatte der Dritte Landtagspräsident in OÖ, Peter Binder, Strafen für Impfverweigerer als „möglich und sinnvoll“ bezeichnet. Er sprach von Geldstrafen und sogar „14 Tage Arrest“.