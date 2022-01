Impfpflicht: Verdoppelung des Personals notwendig

Für die Aufgabenlast sei bisher „keinerlei Vorsorge“ getroffen worden, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltungsrichter. Ganz gleich argumentiert die Beamtengewerkschaft, die durch die Impfpflicht eine deutliche Steigerung der Beschwerden in Bezug auf das Impfschadensgesetz erwartet. Sollte sich der schon jetzt starke Anstieg der gemeldeten Fälle weiter fortsetzen, wäre zeitnah der beim Bundesverwaltungsgericht (BVwG) zusätzlich erforderliche Personalbedarf zu evaluieren und die Anzahl der Planstellen dementsprechend aufzustocken, schreibt die GÖD in ihrer Stellungnahme.