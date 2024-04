Der Durchstich am Glockner ist bereits vollbracht

Schon mit dem morgigen Samstag öffnet die Panoramastraße wieder für den Verkehr. Zuletzt geriet die Großglockner Hochalpenstraße in die Schlagzeilen, weil die Betreibergesellschaft, an der auch das Land Salzburg beteiligt ist, die Straße durch den Nationalpark als A10-Stau-Ausweichroute für den Urlauberverkehr vorgeschlagen und bewerben ließ.



Die insgesamt 48 km lange Straße führt mit 36 Kehren auf knapp mehr als 2500 Meter Seehöhe hinauf. Start auf Salzburger Seite ist in Fusch-Ferleiten.