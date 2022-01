SPÖ-Politiker: 14 Tage Arrest für Ungeimpfte

Der oberösterreichische SPÖ-Politiker Peter Binder lässt in der Debatte um die allgemeine Impfpflicht mit einer gewagten Forderung aufhorchen. Er appellierte in einer Aussendung an Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), eine deutliche Stellungnahme an den Bund für ein Impfpflicht-Gesetz mit Sanktionsmöglichkeiten zu richten. Dass Strafen „möglich und sinnvoll“ seien, zeige das Impfpflicht-Gesetz aus den 1940er-Jahren, „dank dem die Ausrottung der Pocken gelungen ist“. Binder zitierte dabei den damaligen Paragrafen, der eine Geldstrafe von 1000 Schilling und auch „14 Tage Arrest“ beinhaltete.