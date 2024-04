Für Wolfsbergs „Elvis“ war Beruf Tormann stets fix

Atletico-Goalie als Vorbild

Am Samstag kommt Blau-Weiß Linz, soll der zweite Qualigruppensieg in Folge her. Und nicht nur der Musikgeschmack, auch die Spielvorbereitung von Luki ist originell. „Ich schaue mir vor jeder Partie im Internet Highlight-Videos der besten Goalies der Welt an. Das visualisiere ich, damit pushe ich mich. Wenn ich einen rauspicken müsste, wäre Jan Oblak von Atlético Madrid mein Liebling“, erzählt Gütlbauer.