Causa Impfpflicht: Dornauer pflichtet Doskozil bei

„Wickel um ELGA reiht sich in Fehlerkette ein“

Nur auf diese Weise schaffe man Vertrauen in der Bevölkerung, das angesichts der zahlreichen Pannen im schwarz-grünen Corona-Management im Laufe der Monate verloren gegangen sei. „Auch der jüngste Wickel rund um die ELGA, die erst ab 1. April technisch für eine Impfpflicht ausgestattet sein wird, reiht sich in diese Fehlerkette ein“, sagt Tirols SP-Landesparteichef.