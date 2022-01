Bundes-SPÖ kontert Doskozil, steht zu Impfpflicht

Der Vorstoß des burgenländischen Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil, der sich in der „Krone“ gegen die Impfpflicht in ihrer jetzigen Form ausgesprochen hat, trifft auf wenig Gegenliebe in der eigenen Partei: Die Bundes-SPÖ bleibe in der Frage „weiterhin konsequent“ und sei für die Impfpflicht.