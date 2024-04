Dritter Trainer! Völkermarkt-Chaos geht weiter

ASK besser als der Leader

In der Regionalliga Mitte düst der ASK am Freitag zu Leader Voitsberg. Sieht man sich die letzten sieben Spiele an, hat der ASK hier mit 15 Zählern gar mehr Punkte als die Steirer (14) geholt. Trainer Thuller: „Aber wir sind arg ersatzgeschwächt, es wird schwierig.“ Ahacic (fünfte Gelbe) ist gesperrt, Selman und Dierke verletzt. Die 0:2-Niederlage der WAC-Fohlen gegen Bad Gleichenberg wurde mit 0:3 strafbeglaubigt. Die Wolfsberger hatten einen Spielerwechsel zu viel vorgenommen.