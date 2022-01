Impfpflicht: ÖVP erinnert Doskozil an Vereinbarung

Mit seinen jüngsten Aussagen zu den Impfpflichtplänen der Bundesregierung hat Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil viel Staub aufgewirbelt und auch innerhalb der eigenen Partei für Ärger gesorgt. „An der Linie der SPÖ hat sich nichts geändert. Wir bleiben hier selbstverständlich konsequent“, hieß es aus der Bundespartei am Sonntag. Die ÖVP wiederum erinnerte Doskozil an die überparteiliche Vereinbarung, die im Rahmen der Landeshauptleutekonferenz vergangenen November am Tiroler Achensee getroffen wurde.