Rendi-Wagner: „Verhalten Doskozils nicht nützlich“

ORF-Moderator Armin Wolf wollte von der SPÖ-Chefin wissen, ob Doskozils Fernbleiben bei der SPÖ-Präsidiumsklausur am Dienstag in Krems ein unsolidarisches Verhalten gegenüber der Parteichefin sei. Rendi-Wagner: „Er verhält sich ja nicht gegenüber mir so, sondern er verhält sich gegenüber der gesamten sozialdemokratischen Bewegung so. Das ist für niemanden nützlich.“ Sie unterstütze dieses Verhalten nicht, aber die Verantwortung dafür müsse Doskozil selbst übernehmen.