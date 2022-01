Warum regelmäßiges Aufräumen so wichtig ist

Und weg damit! Das denken Sie sich dieser Tage vielleicht auch. Weg mit den lästigen Kilos und den verführerischen Zigaretten, weg mit den vielen Energieräubern und all jenen Dingen, die den Alltag erschweren. Zu Beginn eines jeden Jahres haben wir das Bedürfnis, so richtig auszumisten. Seit wir in dieser Pandemie stecken, ist dieses Bedürfnis nicht nur zu Jahresbeginn spürbar. Jeden Lockdown nutzen wir dafür, Ordnung in unser Leben zu bringen.