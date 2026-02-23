Neuer Markovics-Film: „Bitte verrohen Sie nicht!“

In einer Art surrealen Parallelwelt lockt die lebensfrohe Studentin Lena den Misanthropen Hugo Drowak aus der Reserve: „Sie glauben an Engel, Herr Drowak?“ (ab sofort im Kino) stellt Fragen zum Leben, zur Liebe und zur Poesie. Karl Markovics spielt den zuerst abweisenden Herrn Drowak: „Ich fand die Rolle sehr anspruchsvoll, aber sie hat einem auch unglaublich viel Möglichkeiten gegeben. Durch die aufwendige Hautverfremdung und Schminke saß ich jeden Tag zwei Stunden in der Maske, was für einen ungeduldigen Menschen wie mich alleine schon eine Herausforderung war. Aber es war eine unglaublich schöne Konzentrationsübung und ein meditativer Prozess. Es hilft einem, in diese Figur zu kommen und den Dingen einfach ihren Lauf zu lassen.“