Burgenländerin im Rampenlicht mit Popstar Mika

Mit Weltstar Mika auf Europas größten Bühnen stehen: Davon träumen viele Frauen. Einer jungen Pinkafelderin ist das gelungen. Die Tänzerin und Choreografin prägt gerade gemeinsam mit dem berühmten Briten die spektakuläre „Spinning Out Tour“.
Mit Hits wie „Grace Kelly“, „Relax, Take It Easy“ oder „Big Girl“ gelang Popstar Mika schon vor 20 Jahren der internationale Durchbruch. Aktuell zieht der Tenor mit seiner „Spinning Out Tour“ durch Europas größte Arenen. Dabei stets an seiner Seite – eine Burgenländerin: die 29-jährige Laureen Drexler aus Pinkafeld. Sie sorgt für spektakuläre Bilder auf der Bühne. Immerhin verantwortet sie die gesamte Choreografie der bislang größten Europa-Tour des Sängers und steht auch selbst als Tänzerin im Rampenlicht.
Die aufwendig produzierte Show führt die Crew durch sieben Länder. Dabei macht sie Station an beeindruckenden Veranstaltungsorten wie der AO Arena in Manchester, der Wembley Arena in London, der Accor Arena in Paris oder dem Mediolanum Forum nahe Mailand.
Glänzende Karriere
Für Laureen Drexler ist dieses außergewöhnliche Engagement ein weiterer bedeutender Karriereschritt. Schon mit 16 Jahren wechselte sie vom Gymnasium Oberschützen ans BRG Boerhaavegasse in Wien, wo Tanz unterrichtet wird. Nach der Matura absolvierte sie eine Ausbildung an der Musik- und Kunst-Privatuniversität Wien und schloss mit einem Bachelor in zeitgenössischem und klassischem Bühnentanz ab.
Die renommierte Ballett- und Charaktertänzerin Liz King – sie performte auch schon bei den Burgenländischen Tanztagen – erkannte ihr Talent sofort und wurde ihre Mentorin. Von 2019 bis 2022 war Drexler als Compagnie-Tänzerin am Theater Regensburg unter der künstlerischen Leitung von Georg Reischl engagiert. Seit ihrer Rückkehr nach Österreich ist sie freiberuflich als Tänzerin, Choreografin und Kreativdirektorin tätig.
Und so ergab sich der grandiose Coup
„Nach einer Audition im Jänner in Wien wurde auch Superstar Mika auf unsere Tochter aufmerksam und engagierte sie vom Fleck weg für seine Tournee. Sein Auftrag: Sie möge die visuelle und tänzerische Handschrift seiner Konzerte prägen. Bis Anfang März sind sie noch gemeinsam unterwegs“, erzählt Vater Gunter Drexler stolz.
Während also MIKA sein neues Album „Hyperlove“ vor Millionen Fans präsentiert, lässt die junge Burgenländerin Musik, Bewegung und Bühnenbild zu einem Gesamterlebnis verschmelzen und rückt so österreichisches Tanzschaffen ins Rampenlicht der europäischen Popbühnen. Hut ab!
