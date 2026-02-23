Burgenländerin im Rampenlicht mit Popstar Mika

Mit Hits wie „Grace Kelly“, „Relax, Take It Easy“ oder „Big Girl“ gelang Popstar Mika schon vor 20 Jahren der internationale Durchbruch. Aktuell zieht der Tenor mit seiner „Spinning Out Tour“ durch Europas größte Arenen. Dabei stets an seiner Seite – eine Burgenländerin: die 29-jährige Laureen Drexler aus Pinkafeld. Sie sorgt für spektakuläre Bilder auf der Bühne. Immerhin verantwortet sie die gesamte Choreografie der bislang größten Europa-Tour des Sängers und steht auch selbst als Tänzerin im Rampenlicht.