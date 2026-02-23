„Das wäre für die Bundesliga ein Super-Gau“

Herbert Prohaska hält fest: Der Grunddurchgang endet so, wie er angefangen hat: Jeder kann jeden schlagen. Die Spannung macht die Liga attraktiv, spricht aber nicht für die Qualität. LASK und Salzburg sind meiner Meinung nach die einzigen Titelkandidaten, auch wenn sich Sturm gestern mit dem 1:0 gegen Blau Weiß Linz Luft verschafft hat, damit fix in den Top 6 ist. Aber souverän war auch der „Dreier“ nicht.