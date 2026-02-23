„Das wäre für die Bundesliga ein Super-Gau“

Rührend! Gold-Helden ehren toten Teamkollegen
Die „Krone“-Kolumnisten Herbert Prohaska und Andreas Herzog beleuchten vor der nahenden Punkteteilung in der Bundesliga die aktuelle Situation in Österreichs Fußball-Oberhaus. In einem Punkt sind sich die beiden Legenden komplett einig.
Herbert Prohaska hält fest: Der Grunddurchgang endet so, wie er angefangen hat: Jeder kann jeden schlagen. Die Spannung macht die Liga attraktiv, spricht aber nicht für die Qualität. LASK und Salzburg sind meiner Meinung nach die einzigen Titelkandidaten, auch wenn sich Sturm gestern mit dem 1:0 gegen Blau Weiß Linz Luft verschafft hat, damit fix in den Top 6 ist. Aber souverän war auch der „Dreier“ nicht.
