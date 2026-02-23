Wer kümmert sich nun um psychisch Kranke aus Haft?

Mit März dieses Jahres ist es vorbei mit der psychologischen und psychiatrischen Betreuung von Haftentlassenen in der forensischen Ambulanz im Krankenhaus Rankweil. Dort wurden bis jetzt im Jahresschnitt rund 35 Personen betreut, deren psychische Erkrankung oder Persönlichkeitsstörung im Zusammenhang mit einer Straftat festgestellt wurde.