Wer kümmert sich nun um psychisch Kranke aus Haft?

Die forensische Ambulanz, also jene Einrichtung, die sich in Vorarlberg um psychisch kranke Haftentlassene kümmert, muss schließen – wegen Geldmangel. Kritiker der Schließung warnen vor einem Sicherheitsrisiko.
Mit März dieses Jahres ist es vorbei mit der psychologischen und psychiatrischen Betreuung von Haftentlassenen in der forensischen Ambulanz im Krankenhaus Rankweil. Dort wurden bis jetzt im Jahresschnitt rund 35 Personen betreut, deren psychische Erkrankung oder Persönlichkeitsstörung im Zusammenhang mit einer Straftat festgestellt wurde.
