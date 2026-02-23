Vorteilswelt
Sogar Radbewerbe

Nächste Winterspiele sind über 1000 km verstreut

Olympia
23.02.2026 06:30
Kombi-Held Johannes Lamparter hofft, dass seine Sportart im Olympia-Programm bleibt
Kombi-Held Johannes Lamparter hofft, dass seine Sportart im Olympia-Programm bleibt(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Kernkritik in Milano Cortina waren die endlosen Autofahrten zwischen den Bewerben und der fehlende Olympische Spirit. 2030 sind die Wettkämpfe nun sogar auf vier Regionen in den Französischen Alpen aufgeteilt. Eisschnelllaufen soll sogar 1000 Kilometer entfernt in Holland stattfinden. Und die Trennung zwischen Winter und Sommer sieht man zukünftig auch nicht mehr so streng . . . 

Nach Olympia ist vor Olympia. Frankreich wird in vier Jahren die 26. Winterspiele austragen. Nach Chamonix 1924, Grenoble 1968 und Albertville 1992 folgen nun die Französischen Alpen 2030. Richtig gelesen! Erstmals in der Geschichte von Winterspielen wird es keine Gastgeberstadt geben, das Konzept der französischen Organisatoren sieht bei einem Budget von 2,1 Milliarden Euro vor allem die Nutzung bereits bestehender Wettkampfstätten vor.

Olympia
23.02.2026 06:30
