Nächste Winterspiele sind über 1000 km verstreut

Kernkritik in Milano Cortina waren die endlosen Autofahrten zwischen den Bewerben und der fehlende Olympische Spirit. 2030 sind die Wettkämpfe nun sogar auf vier Regionen in den Französischen Alpen aufgeteilt. Eisschnelllaufen soll sogar 1000 Kilometer entfernt in Holland stattfinden. Und die Trennung zwischen Winter und Sommer sieht man zukünftig auch nicht mehr so streng . . .
Nach Olympia ist vor Olympia. Frankreich wird in vier Jahren die 26. Winterspiele austragen. Nach Chamonix 1924, Grenoble 1968 und Albertville 1992 folgen nun die Französischen Alpen 2030. Richtig gelesen! Erstmals in der Geschichte von Winterspielen wird es keine Gastgeberstadt geben, das Konzept der französischen Organisatoren sieht bei einem Budget von 2,1 Milliarden Euro vor allem die Nutzung bereits bestehender Wettkampfstätten vor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.