Minimalismus: Warum weniger doch oft mehr ist

Cait begann, ihr Leben zu hinterfragen: „Obwohl mir ganz klar war, dass ich bei mir zu Hause, in meinem Beruf und in meinem Leben eindeutig alles hatte, was ich wollte, fühlte es sich doch nie nach genug an. Ich war nie zufrieden. Ich wollte immer mehr. Aber da von allem mehr zu haben mich nicht ausfüllte, war es vielleicht an der Zeit, an mir zu arbeiten und weniger zu wollen.“ Schließlich erkennt sie: Mit jedem Teil, das sie weggibt, befreit sie sich. Und führt schließlich ein besseres Leben.