Karrierepläne? Shiffrin: „Ich spüre, dass …“

Olympia-Start 2030 nicht völlig ausgeschlossen

Bereits im Herbst 2024 sagte Shiffrin, die mit dem norwegischen Abfahrer Aleksander Aamodt Kilde verlobt ist und mit ihm in Innsbruck eine Winter-„Homebase“ hat: „Irgendwann will ich eine Familie haben, es gibt andere Dinge, die ich erleben will – all das wird Jahr für Jahr wichtiger.“ Damals wie heute schloss sie aber auch eine Karriere-Fortsetzung bis zu den Winterspielen 2030 in den französischen Alpen nicht aus. „Vier Jahre fühlen sich wie eine wirklich lange Zeit an, aber sie vergehen auch so schnell. Ich könnte jetzt etwas sagen, und dann wären wir in vier Jahren da und würden sagen: ‘Oh. Ups.‘“, sagte Shiffrin nach ihrer Versöhnung mit Olympia.