„Selten hat mich ein Sportmoment so tief erfasst“

Treffen mit der Olympiasiegerin

Allen voran ÖSV-Teamkollegin Ariane Rädler, die in der alpinen Team-Kombination mit der Niederösterreicherin Kathi Huber das einzige Alpin-Gold für Österreich holen konnte. „Das war ein unglaublicher Moment und ich habe mich so sehr für sie gefreut, weil es eine richtige Teamleistung war“, sagt Egger. „Ari hat so viel hinter sich und es sportlich, aber auch menschlich zu 120 Prozent verdient. Es hat selten einen Moment gegeben, der mich so lang und so tief erfasst hat.“ Dementsprechend herzlich waren auch die Gratulationen, als sich die beiden am Montag in Dornbirn erstmals persönlich wiedersahen.