Nach 1:2 in Altach

Austria auf Spurensuche: „Kamen in keinen Flow“

Bundesliga
23.02.2026 06:30
Die Austria um Kapitän Manfred Fischer verlor in Altach.
Die Austria um Kapitän Manfred Fischer verlor in Altach.(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Austria-Trainer Stephan Helm sah beim 1:2 in Altach richtige Entscheidungen, aber auch eine schlechte Ausführung. „Wir kamen dieses Mal in keinen Flow. Vielleicht war auch das Spielglück nicht auf unserer Seite.“ Große Zuversicht, dass Dragovic bald wieder zurück ist.

Während der Heimfahrt schaute sich Trainer Stephan Helm im Bus Austrias 1:2 bei Altach noch einmal an. Mit einem Sieg hätte man den Einzug in die Top 6 klarmachen können – stattdessen gab’s für Violett im neuen Jahr den ersten Dämpfer. „Wir trafen zwar die richtigen Entscheidungen, doch im Passspiel oder bei möglichen Kontersituationen war unsere Ausführung nicht gut genug. Wir kamen dieses Mal in keinen Flow, war vielleicht auch das Spielglück nicht auf unserer Seite“, meint der 42-Jährige.

Bundesliga
23.02.2026 06:30
