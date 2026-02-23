Austria auf Spurensuche: „Kamen in keinen Flow“

Während der Heimfahrt schaute sich Trainer Stephan Helm im Bus Austrias 1:2 bei Altach noch einmal an. Mit einem Sieg hätte man den Einzug in die Top 6 klarmachen können – stattdessen gab’s für Violett im neuen Jahr den ersten Dämpfer. „Wir trafen zwar die richtigen Entscheidungen, doch im Passspiel oder bei möglichen Kontersituationen war unsere Ausführung nicht gut genug. Wir kamen dieses Mal in keinen Flow, war vielleicht auch das Spielglück nicht auf unserer Seite“, meint der 42-Jährige.