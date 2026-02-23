Vorteilswelt
„Die Fans sind ...“

Palace-Frust? Glasner reagiert auf Fan-Kritik

Premier League
23.02.2026 06:22
Oliver Glasner zeigt Verständnis für die Kritik der Crystal-Palace-Fans.
Oliver Glasner zeigt Verständnis für die Kritik der Crystal-Palace-Fans.(Bild: AFP/GLYN KIRK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner hat auf die zuletzt häufiger gewordene Fan-Kritik gegen sich reagiert. Dabei hat der Österreicher durchaus Verständnis für die Reaktion der Anhänger: „Die Fans sind genauso enttäuscht wie wir und können nicht direkt mit uns sprechen, daher ist dies ihre Gelegenheit, ihrer Stimmung Ausdruck zu verleihen.“ 

Auch gegen Tabellenschlusslicht Wolverhampton zeigte Palace keine sportliche Glanzleistung. Ein Treffer von Evann Guessand in der 90. Minute sorgte immerhin für den bitter nötigen Sieg. Ruhe wird dadurch aber sicherlich nicht einkehren. 

Sportlich läuft es seit Wochen nicht mehr rund. Nach den Fabelleistungen der vergangenen Monate – inklusive FA-Cup-Sieg – gab es zuletzt eine sportliche Talfahrt. Zudem hat Trainer Glasner frühzeitig angekündigt, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, und anschließend auch noch gegen die Klubführung ausgeteilt. 

Zuletzt wurde auch der Unmut der Fans größer. Die Kritik vieler Anhänger richtete sich dabei gegen Glasner. Seine Entlassung wurde immer wieder gefordert. „Verpasste Chancen - Vorstand unfähig. Fans missachtet – Glasner fertig“, war auch am Sonntag auf einem großen Spruchband zu lesen. 

Mit Klubführung gesprochen
„Das ist in Ordnung. Die Fans sind genauso enttäuscht wie wir und können nicht direkt mit uns sprechen, daher ist dies ihre Gelegenheit, ihrer Stimmung Ausdruck zu verleihen“, erklärte Glasner nach der Partie. Man müsse das akzeptieren, so der Österreicher.

Positiv sei allerdings, dass die Fans die Mannschaft bis zum Schluss unterstützt hätten. „Deshalb denke ich, dass sie uns zum Sieg verholfen haben. Aber Kritik ist absolut in Ordnung“, zeigt sich Glasner gelassen. Gibt es dennoch bald die vorzeitige Trennung? „Ich habe mit dem Vorstand, dem Vorsitzenden und dem Sportdirektor gesprochen, und sie sagten: ‚Nein, wir glauben, dass Sie der Richtige sind‘“, betont der 51-Jährige gegenüber der BBC. Mal sehen, was die kommenden Wochen bringen werden …

Premier League
23.02.2026 06:22
