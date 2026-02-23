Palace-Frust? Glasner reagiert auf Fan-Kritik

Positiv sei allerdings, dass die Fans die Mannschaft bis zum Schluss unterstützt hätten. „Deshalb denke ich, dass sie uns zum Sieg verholfen haben. Aber Kritik ist absolut in Ordnung“, zeigt sich Glasner gelassen. Gibt es dennoch bald die vorzeitige Trennung? „Ich habe mit dem Vorstand, dem Vorsitzenden und dem Sportdirektor gesprochen, und sie sagten: ‚Nein, wir glauben, dass Sie der Richtige sind‘“, betont der 51-Jährige gegenüber der BBC. Mal sehen, was die kommenden Wochen bringen werden …