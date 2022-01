So starten 200.000 Schüler nach Weihnachtsferien

Präsenzbetrieb bleibt

So soll der „Präsenzbetrieb als Konstante erhalten“ bleiben, heißt es vom Bildungsministerium. Eltern können ihre Kinder weiter ohne ärztliches Attest für den Unterricht entschuldigen. Unverändert bleibt das Vorgehen bei Corona-Fällen: Bei einem Fall in einer Klasse wird weiter in Präsenz unterrichtet (ohne das positive Kind). Allerdings müssen die übrigen Kinder fünf Tage lang täglich getestet werden. Tritt innerhalb von drei Tagen ein weiterer Fall in dieser Klasse auf, wird gesamt Distance Learning angeordnet.