Christbaum in Flammen: Zwei Jugendliche verletzt

Feueralarm am Samstagabend im Tiroler Unterland: In einer Wohnung in Kirchbichl (Bezirk Kufstein) ging ein Christbaum mit LED-Beleuchtung in Flammen auf. Zwei Jugendliche (14 und 17 Jahre) mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert werden. Der entstandene Schaden ist beträchtlich.