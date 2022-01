Stadt federt mit Bonus steigende Energiepreise ab

Nicht nur die gestiegenen Preise schlagen sich jetzt zu Buche. Weil aufgrund der Pandemie viele Menschen mit ihren Kindern zu Hause waren, kommen jetzt saftige Abschlussrechnungen auf die Haushalte zu. „Niemand soll in Eisenstadt seine Stromrechnung aus dem Kühlschrank zahlen. Wir wollen den Menschen die Ängste und Sorgen nehmen, dass sie sich ihre Heizung nicht mehr leisten können“, so Bürgermeister Thomas Steiner. Bereits jetzt gibt es zusätzlich zu der Unterstützung des Landes von der Stadt einen Heizkostenzuschuss von 200 Euro. Dieser wird nun um einen Sonderbonus - 50 Euro in Form eines Eisenstadt-Gutscheins - ergänzt.