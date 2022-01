Vier tote Schwimmer mit Piranha-Wunden entdeckt

49-Jähriger mit Bisswunden erlag vermutlich an Herzinfarkt

Der zweite blutige Zwischenfall am Fluss Paraguay spielte sich laut „La Nacion“ tags darauf statt. Ein 49-Jähriger wurde tot im Wasser treibend aufgefunden. Er wies Bisse im Gesicht und an den Füßen auf - es wird jedoch davon ausgegangen, dass er an einem Herzinfarkt und nicht den Verletzungen starb. Zwei weitere Leichen wurden im Tebicuary-Fluss entdeckt, die ebenfalls von Spuren von Piranha-Angriffen aufwiesen.