Schulbank statt Weltcup-Einsatz für Matej Svancer

Svancer weiß bereits genau, was zählt, und dass der Fokus nun auf den Großereignissen liegt. „Der Jänner wird auch wieder sehr voll.“ Schließlich folgt kommende Woche noch ein Slopestyle-Weltcup in Frankreich, ehe die in der Szene bedeutsamen X-Games in Aspen in Colorado steigen und dann eben die Spiele in Peking im Februar. Damit geht der Bewerb ohne die größte Salzburger Hoffnung heute mit der Qualifikation über die Bühne. Am Samstag folgt das Finale der besten Zehn, ORF Sport überträgt ab 21.45 Uhr.