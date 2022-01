Bank-Austria-Filiale in Mattersburg schließt

Ab sofort werden die Wege für Mattersburger länger: Die Bank Austria schließt ihre örtliche Filiale, ab 20. Jänner übernimmt die Niederlassung in Eisenstadt. Diese liegt zwar verkehrstechnisch - an der Mattersburger Straße - in der richtigen Richtung, aber besonders ältere Menschen werden den Standort im Stadtzentrum vermissen. Zumindest bleiben aber noch Raiffeisenbank, Bank Burgenland, die BKS Bank und die Erste Bank als Alternativen.