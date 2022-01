Austria-Trainer Pacult: „Es wird Härtefälle geben“

Trainingsstart am Moosburger Kunstgrün! Bei Austria Klagenfurt ist - mit den drei Neuen (ein Rechtsverteidiger folgt) - der Konkurrenzkampf riesig geworden. Pacult: „Mein bisheriger Stamm hat einen Bonus!“ Drei Tests sind fixiert. Am 4. Feber erfolgt der Frühjahrsstart mit dem Cup-Viertelfinale in Ried. Menzel wird wohl verlängern.