CES 2022: Schräge Gadgets im Schatten der Pandemie

Entspannendes Knabbern

Der japanische Ausdruck „amagami“ lässt sich ins Deutsche mit „süßes Beißen“ übersetzen. „Wir finden das Gefühl sehr angenehm und möchten es in die Welt tragen“, sagt der japanische Erfinder Shunsuke Aoki. Das schöne Gefühl gibt es in Form einer kleinen, batteriebetriebenen Plüschkatze, die dem Nutzer sanft am ausgestreckten Finger nuckelt.