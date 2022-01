Homosexuelle in Israel dürfen bald Eltern werden

Jeder israelische Bürger - auch Singles und homosexuelle Paare - soll künftig mithilfe einer Leihmutter Kinder bekommen können. Gesundheitsminister Nitzan Horowitz stellte am Dienstag eine entsprechende Gesetzesänderung vor, die am 11. Jänner in Kraft treten soll. „Heute schreiben wir Geschichte“, so Horowitz vor Journalisten. Das neue Verfahren werde „den Traum vieler erfüllen, eine Familie zu gründen“.