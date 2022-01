Mit Schreckschusspistole aus Fahrzeug geschossen

Polizisten hielten am Montag gegen 21 Uhr im Stadtgebiet von Freistadt einen Pkw an, dessen Innsassen zuvor auf der B38 in Sandl einen Schuss aus dem Fahrzeug abgegeben hatten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, 71 Platzpatronen und insgesamt 88 Stück pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F4.