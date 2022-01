Quartett ging mit Baseballschläger auf Opfer los

Vier bislang unbekannte Täter attackierten am Dienstag gegen 2.55 Uhr in der Bürgerstraße in Linz einen 39-jährigen Linzer mit einem Baseballschläger, als dieser mit seinem Moped dort an seinem Wohnort ankam. Das Opfer konnte in Richtung Landstraße flüchten, die Männer verfolgten es und schlugen ihm dabei mehrmals mit dem Baseballschläger gegen den Kopf bzw. die Beine.