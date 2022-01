Zahl der Langzeitarbeitslosen im Ländle steigt

Bis zum Lockdown war die Entwicklung auf dem Vorarlberger Arbeitsmarkt durch und durch erfreulich, die neuerliche „Vollbremsung“ hat allerdings ihre Spuren hinterlassen. Das gelte insbesondere für die Zahl der Langzeitarbeitlosen, erläutert AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter: „Mit 2543 Personen, die bereits über ein Jahr eine Arbeit suchen, liegen wir um 55 Prozent über dem Niveau von Dezember 2019.“ Von den Einschränken seien immer jene Menschen am stärksten betroffen, die schon davor Mühe gehabt hätten, einen Job finden - „das sind in der Regel gesundheitlich belastete, ältere oder gering qualifizierte Personen“, so Bereuter. 2022 werde man daher einen speziellen Fokus auf diese Gruppen legen.