Falscher Polizist drohte Jugendlichen mit Waffe

In Angst und Schrecken versetzt hat ein Einheimischer (47) zwei Jugendliche in Zirl (Bezirk Innsbruck-Land)! Der Tiroler, der eine geladene Waffe bei sich trug, gab sich als Polizist in Zivil aus und forderte die Teenager auf, das Abfeuern von Silvesterkrachern einzustellen. Die Waffe und eine weitere ist der Mann nun los.