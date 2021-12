Acht Feuerwehren retteten Bauernhof

Vermutlich war es ein technischer Defekt gewesen, der am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in Königswiesen den Brand am Heuboden ausgelöst hatte. Die 49-jährige Hausbewohnerin gab an, dass es plötzlich zu einem Stromausfall gekommen sei. Bei der anschließenden Suche nach der Ursache entdeckte sie den Brand und verständigte umgehend die Feuerwehr.