10.000 Tiroler Kinder folgen wieder dem Stern

Spenden fließen in Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika

Die Spenden fließen in 500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Heuriger Schwerpunkt: die Unterstützung indigener Völker im brasilianischen Regenwald. In Summe werden in der Diözese Innsbruck und im Tiroler Teil der Erzdiözese Salzburg rund zwei Millionen Euro im Jahr gesammelt. Pandemie-bedingt war es im Vorjahr um ein Drittel weniger.