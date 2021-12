„Es ist traurig, dass es eine Impfpflicht braucht“

Die Impfquote in Oberösterreich ist immer noch sehr niedrig. Was erwarten Sie sich von der Impfpflicht?

Es ist traurig, dass es überhaupt eine Impfpflicht braucht. Aber auch sie wird, denke ich, nicht zu einem lückenlosen Impfschutz führen. 80 bis 85 Prozent Durchimpfungsrate wären sehr wertvoll, alles darüber hinaus natürlich super. Das Problem ist die geringe Quote bei den Erststichen, am Sonntag etwa hat es 2100 Drittimpfungen und nur 307 Erstimpfungen gegeben. Wer sicher durch den Jänner kommen will und noch gar keine Impfung hat, sollte sich ganz dringend den ersten Stich holen.