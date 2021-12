Wenn die Impfpflicht doch nicht kommt …

Am Ende fühlen sich alle gefrotzelt

Dieses öffentliche Hü-Hott bei einem so sensiblen Thema wie der Impfpflicht ist nämlich ganz im Gegenteil brandgefährlich. Sollte die Impfpflicht doch nicht oder in Form einer typisch-österreichischen Lösung („Es herrscht eine Impfpflicht, aber wer nicht will, muss nicht“) kommen, würden sich nämlich nicht nur die Ungeimpften, sondern auch die Geimpften gefrotzelt fühlen und sich endgültig von der Politik abwenden. Falls das nicht ohnehin schon bei den meisten passiert ist.